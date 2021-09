Selección italiana tentó a Martín Satriano, pero respondió: "Soy más uruguayo que el Pepe"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Martín Satriano tiene 20 años. Se formó en Nacional, pero desde hace casi dos años está en el Inter de Milán. Ya debutó en Primera y sus buenos rendimientos en el equipo de reserva neroazzurro despertaron el interés de la selección italiana.

Sin embargo, el delantero respondió negativamente. "Es lindo porque quiere decir que estoy haciendo las cosas bien, pero es algo que no me cuestiono, yo soy uruguayo, soy más uruguayo que el Pepe", dijo, entre risas, a "Punto Penal" (Canal 10).

El atacante, además, recordó su breve paso por la juvenil Celeste: "Estuve en la sub 20, pero no estuve mucho por todo esto que pasó con la pandemia. Estuve en contacto con Juan Péndola, el asistente del director técnico (Gustavo Ferreyra), que me preguntaba y me hacía un seguimiento para ver como estaba, pero siempre hablando de la sub 20".



Sobre su presente en Italia, indicó: "Hace un año y medio que estoy acá. Cuando llegué me sumé al equipo Primavera, que sería la Tercera División. Jugué tres partidos y vino el parate por la pandemia, pero cuando retomamos ya empecé a entrenar con el Primer equipo. La última temporada la jugué completa con el Primavera, pero teniendo entrenamientos con la Primera".



Satriano debutó el 21 de agosto de 2021 en un partido de la Serie A contra el Genoa.



"Para mí vale mucho y a veces no me doy cuenta del lugar en el que estoy, pero es muy lindo estar ahí con jugadores como Matías Vecino, Lautaro Martínez, Alexis Sánchez, Aleksandar Kolarov, Ivan Perisic, más allá de que termine entrando o no en el partido, es una gran experiencia. Intento aprender de todos", finalizó.