Rentistas 0-0 Cerrito: la falta de precisión en ambos es la responsable del resultado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Rentistas recibe a Cerrito desde las 15:45 en el encuentro que abre la novena fecha del Torneo Clausura.



El Bicho colorado, quien ha mejorado con la incorporación del nuevo técnico, Diego Jaume, quien ha logrado ganar dos duelos, empatar otro y perder uno solo, llega de una semana un poco revuelta luego de los pedidos a la Mesa Ejecutiva para desafiliarse del VAR y la repercusión que tuvo este en el partido ante Nacional. Además de que sigue en riesgo de descenso.



Por el lado de los de Marcerano el panorama no cambia mucho, los auriverdes han quedado un poco rezagados en el torneo con solo nueve unidades.

El partido

El clásico del barrio comenzó parejo entre el Bicho Colorado y el auriverde. Rentistas fue el primero en llegar tras un córner de Urretaviscaya que cabeceó Joaquín Sosa y poco después tuvo su chance Cerrito, cuando Yonathan Rodríguez género peligro en el área local, pero no pudo calzar bien la pelota para direccionar el remate.



A partir de ahí los de Marcenaro crecieron, pero eran imprecisos con el balón una y otra vez. Los primeros 45 no lograron un gran dinamismo y el partido se vio cortado, no solo por las faltas, sino por asistencias a dos Maxi Silvera y a otros dos jugadores auriverdes.



Sobre el final, el árbitro Gustavo Tejera decidió dar 4 minutos de adhesión y allí fue cuando el Bicho tuvo una oportunidad de abrir el marcador que desperdició, Salóm Rodríguez remató un tiro libre cercano al arco, que, pese a ser bien dirigido, finalizó en las manos de Eiraldi.