MC Torque 1-1 Rentistas: Tiago Palacios puso en ventaja al local y Rolín igualó

Montevideo City Torque, de un buen arranque de Torneo Intermedio tras derrotar a Peñarol, se mide desde las 10 horas ante Rentistas en el Estadio Centenario por la segunda fecha. El Bicho Colorado llega de empatar con Deportivo Maldonado.

Primer tiempo

Tras el intento fallido de la reproducción del himno por el 19 de junio, día en el que se conmemora el natalicio de José Gervasio Artigas, el partido comenzó intenso e interesante. Torque llegó al área de Rentistas en cuestión de segundos y madrugó en el marcador. Solo dos minutos y medio pasaron para que Franco Nicola llegara por la izquierda, se sacara a Acevedo de arriba y la mandara al corazón del área para que Tiago Palacios rematara lo que Morales no había podido de primera. A partir de ahí el elenco Ciudadano creció y enseguida volvió a atacar, pero Fuentes estuvo atento.



El Bicho Colorado no pasaba la mitad de la cancha y por el momento eran los de Eguren quienes dominaban. Pero las lesiones desconcentraron al equipo, el DT tuvo que hacer dos cambios obligados: primero Pereira (16') sentido y luego Álvarez (23'). Se notó el ingreso de Guzmán y Olivera que ni siquiera habían podido calentar para ingresar.



Los de Rocco aprovecharon de la desatención y no perdonaron cuando tuvieron la chance. Centro de Juninho y Alexis Rolín igualó con un golazo de chilena a los 25'. Antes había probado Alan Acevedo, pero Guruceaga había estado atento, sacando por segunda vez un remate peligroso.