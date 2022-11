Lionel Scaloni, DT de Argentina: "No tenemos ninguna obligación de ganar el Mundial"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Mientras la selección de Argentina se apronta para el debut en el Mundial de Qatar 2022, su entrenador brindó una conferencia de prensa al finalizar el último entrenamiento. Lionel Scaloni fue consultado por la responsabilidad de Argentina y fue tajante al contestar: "No tenemos ninguna obligación de ganar el Mundial. Sí vamos a competir con otras selecciones muy buenas. Pero vamos a disfrutar el Mundial".

También agregó: "En una selección como la Argentina siempre tenés presión. Y si los resultados no acompañan, sé como funciona esto. Pero también tengo claro el camino que elijo. Que quede claro que bajo ningún concepto estamos obligados a ganar una Copa del Mundo. Para nada. Estamos equivocados si creemos eso".

Sobre el once inicial que debutará a las 7 am del martes el DT contestó: "El equipo está decidido, hoy se lo dije a ellos. No habrá cambio de esquema ni saldrá de lo que estuvimos viendo estos días".

Según informó el diario La Nación, Scaloni pararía a Emiliano Martínez, Nicolás Tagliafico, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nahuel Molina, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Alejandro Gómez, Ángel Di María, Lionel Messi y Lautaro Martínez para enfrentar a Arabia Saudita.

Al entrenador le preguntaron por los candidatos a ganar el Mundial y argumentó: "Los grandes favoritos nunca ganan los mundiales. Pero sí hay 8 grandes equipos que están preparados para pelear hasta el final. Los detalles harán Campeón del Mundo a una selección y quizá no a la que mejor juegue".

Argentina debuta el martes a las 7 am vs Arabia Saudita, vuelve a jugar el 26 de noviembre con México y cierra su participación en la fase de grupos el 30 de noviembre cuando enfrente a Polonia.