Juicio contra Ryan Giggs: negó haberle pegado a su expareja, pero reconoció que le fue infiel

La antigua estrella del Manchester United, Ryan Giggs, aseguró no haber cometido nunca violencia contra mujeres, pero reconoció haber sido infiel, durante su proceso por violencia machista. El galés fue detenido en noviembre de 2020 después de una discusión violenta con su expareja, Kate Greville.



El exjugador de 48 años, que ganó dos Champions League con la camiseta de los Diablo Rojos y que entrenó recientemente a la selección de Gales, tomó por primera vez la palabra delante de un tribunal de Mánchester.

Cuando su abogado Chris Daw le preguntó "si ya había agredido a una mujer en su vida", respondió: "No". Misma respuesta cuando el jurista le preguntó si "ya había intentado controlar o forzar a una mujer, de la manera que fuera o de la manera que afirma Kate Greville", su expareja.



Greville asegura que en noviembre de 2020 Ryan Giggs le dio un cabezazo y que propinó igualmente un codazo en la mandíbula de la hermana de Greville cuando intervino para ayudar. También describió una discusión en el inicio de su relación, durante la cual Giggs la había arrastrado desnuda en un pasillo donde él había tirado el contenido de su maleta.

Giggs se declaró no culpable. Su abogado aseguró el lunes que el futbolista "no había recurrido a ninguna violencia ilegal", afirmando que su cliente admitía que su comportamiento "en el plano moral estaba lejos de ser perfecto".



El futbolista sí reconoció un aspecto de su vida privada el martes, al responder "no" cuando su abogado le preguntó si "había logrado mantenerse fiel" a sus sucesivas parejas, entre ellas su exmujer y Kate Greville.

"Si una mujer seductora manifiesta su interés hacia usted, sea la que sea su situación matrimonial, ¿es usted capaz de resistir?", preguntó de nuevo el abogado.



"No", respondió Ryan Giggs, quien en caso de ser condenado, podría enfrentarse hasta a cinco años de prisión.



Como jugador, Giggs ganó 13 títulos de Premier League y dos Champions League con el Manchester United. Fue nombrado en enero de 2018 seleccionador de Gales, con el que alcanzó los octavos de final de la última Eurocopa el año pasado.