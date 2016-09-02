Hagan sus apuestas: la Celeste en casa

El triunfo de Uruguay da 1,55 y el de Paraguay, 4,60.

Uruguay recibirá a Paraguay el próximo martes en el Estadio Centenario por la 8ª fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, en un partido más que trascendente para ambos, pensando en la clasificación a Rusia 2018.

La Celeste ganó los tres partidos que disputó como local: 3-0 a Colombia, 3-0 a Chile y 1-0 a Perú.

La Albirroja, por su parte, registra un triunfo, un empate y una derrota en condición de visitante: venció 1-0 a Venezuela en Guayana, perdió 0-1 con Perú en Lima e igualó 2-2 con Ecuador en Quito.

Uruguay 1,55; empate 3,10;Paraguay 4,60. Los últimos 11 partidos oficiales entre ambos depararon cuatro triunfos celestes, cuatro guaraníes y tres empates.

Por las Eliminatorias, Paraguay ganó 1-0 (L) en 2000, 1-0 (V) en 2001 y 4-1 (L) en 2003, Uruguay triunfó 1-0 (L) en 2004, Paraguay venció 1-0 (L) en 2007, Uruguay ganó 2-0 (L) en 2009, e igualaron 1-1 (en Asunción) en 2011 y 1-1 (en Montevideo) en 2013.

Y por la Copa América, Uruguay ganó 3-1 en los cuartos de final de Perú 2004 y 3-0 en la final de Argentina 2011, y empataron 1-1 en la fase de grupos de Chile 2015.

Brasil 1,40; empate 3,75; Colombia 5,95. Los últimos 10 partidos oficiales entre ambos depararon cinco triunfos norteños, uno cafetero y cuatro empates.

Y por el Mundial, Brasil venció 2-1 en los cuartos de final de la Copa 2014.

Argentina 1,35 / Venezuela 6,95.

Los últimos 10 partidos por Eliminatorias depararon nueve triunfos albicelestes y uno vinotinto. Este año se enfrentaron por los cuartos de final de la Copa América, donde Argentina goleó 4-1.

Israel 4,65 / Italia 1,60.

Israelíes e italianos se enfrentaron sólo tres veces de manera oficial: Italia ganó 4-2 (V) y 6-0 (L) en 1961 por las Eliminatorias y empataron 0-0 en 1970 en la fase de grupos del Mundial.

Con todo. Stuani y Godín a la espera de los guaraníes. Foto: Gerardo Pérez

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