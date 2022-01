Gregorio Pérez habló tras su recuperación y contó que se emocionó con la pancarta de Peñarol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Dios me puso la mano y me dijo 'quedate un rato más acá'", fueron las primera palabras de Gregorio Pérez tras su recuperación, luego de sufrir un problema coronario que derivó en un cateterismo. Episodio que lo llevó a tomar la decisión de dimitir como entrenador del Universitario de Perú.

"Soy un afortunado de poder seguir viviendo y disfrutando, no tanto de la gran pasión que es el fútbol, pero sí de mi familia, nietos, hijos y amigos. Y de poder seguir estando cerca de la pelota, porque no me voy a alejar", expresó el entrenador uruguayo al programa radial Último Al Arco (Sport 890).

"Quiero agradecer. Es muy importante siempre un mensaje al alma, una voz de apoyo. Más allá de que yo no recibía los mensajes directamente, me los transmitían mis hijos y mi señora. A todos el agradecimiento", sostuvo el DT consultado por cómo seguía Uruguay el día a día de su estado de salud.

"Ya estuve haciendo trámites. Tuve reunión con el presidente del club, para el fin de semana ya estar en Uruguay, y unirme a mis seres queridos. A veces pienso cómo se me cortó eso... El hecho de no poder seguir trabajando más. Pero las cosas por algo son. Voy a encontrar alguna otra cosa asociada al fútbol, donde pueda ir sobrellevando esta pasión y este cariño que le tengo a algo que hice toda la vida".

Estuvo dos días infartados

"La tengo muy clara, sé que me tengo que cuidar y seguir una rutina de recuperación. Estar con mi familia y con mis amigos. Sinceramente fue inesperado. Pensé que me quedaba, por lo que viví previamente, sin conciencia de lo que me estaba pasando. Estuve infartando dos días y medio. Y cuando llegué a emergencias del sanatorio no lo podían creer. Los médicos no me querían dejar llamar, me decían 'usted tiene que ir a quirófano'. Yo no entendía nada. Pero zafé. Más allá de que te deja sensible, te hace recordar cosas que uno ha pasado y ahora no se van a repetir por el transcurso de los años. Trato de recoger todas las cosas positivas de la gente que me rodea".

Desde qué lugar seguir con el fútbol

"Es apresurado dar una respuesta. Pero mi vida ha sido siempre adentro o afuera de una cancha de fútbol. Peor hoy la prioridad es llegar a Uruguay, seguir con la recuperación dentro de una planificación, que ya está cornada con un grupo de cardiólogos y otro especialista", sostuvo.



Pérez expresó que ya se siente un poco mejor, que está recobrando la fuerza, "principalmente la mental", pero que "es difícil que me pueda separar de la pelota".



"Yo no tenía necesidad de salir del país de nuevo, pero es algo que me supera. Mi familia sabe muy bien eso. Pero llegó el momento. Esto fue como que me dijeran: 'Pará, pensá'", aseguró.

El mensaje de Peñarol y su emoción

"Yo sé que esta clase de situaciones de salud te dejan muy sensible. No es fácil, te digo que en tantos años de vida que tengo, he llorado muchísimo, de emoción, de alegría, de agradecimiento,. Ver salir a los jugadores de Peñarol con esa pancarta y la gente aplaudiendo es bravo de aguantar. Será por e cariño que le tengo a ese club. Si desmerecer a los demás. Porque todos me enviaron saludos y todos ellos me tocaron muy hondo", explicó Gregorio.

🙌🏼💛 ¡𝙈𝙀𝙉𝙎𝘼𝙅𝙀 𝙀𝙈𝙊𝙏𝙄𝙑𝙊! Los jugadores del @OficialCAP antes de iniciar el partido ante el #Ñublense salieron al campo de juego con una pancarta con un mensaje emotivo para nuestro Profesor Gregorio Pérez.



🟨 “FUERZA GREGORIO” 🟨 pic.twitter.com/7tKzipSDmR — 𝗦𝗘𝗡𝗧𝗜𝗠𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗖𝗥𝗘𝗠𝗔 𝗨 .. 𝟮𝟲🏆 (@SenCrema_U_26) January 20, 2022

Universitario

"Es un club que se ha portado muy bien. El afecto es recíproco. Nosotros entramos con el pie derecho en el 2019. Luego con la pandemia hubo un cambio en la Administración y volvimos en una situación muy precaria y un déficit deportivo muy grande. Sin embargo, llegamos, fue una sorpresa calcificar a una pre Libertadores. Nos dio la posibilidad de tener contrato todo este año", indicó Gregorio sobre el club que debió dejar.



"Voy a estar agradecido con el club y con el pueblo peruano. He tenido un reconocimiento que uno de la da mucho valor", añadió.