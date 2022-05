Gabriel Blanco, presidente de Wanderers: la venta de Quagliata y la situación de De Arruabarrena

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Gabriel Blanco, presidente de Wanderers se refirió a la salida del enganche Bohemio, aunque no confirmó el monto por el que se va a hacer la transferencia al Paok, en la que solo falta la firma. Además, habló del vencimiento del contrato de Ignacio De Arruabarrena y de lo corto que quedó el plantel.

- ¿Está confirmada la venta de Nicolás Quagliata a Paok de Grecia?



- Está muy avanzado. Depende de cómo lo leas, si cuando se firma un negocio se dice ‘está cerrado’, entonces no está cerrado, porque no hay nada firmado, pero está todo acordado para que salga. Wanderers tiene el 100% de la ficha.



- ¿Es real que hubo un interés de Benfica por él?



- No tengo nada, ni formal ni informal. No te voy a mentir, pero el sábado pasado empezaron a llegar muchos whatsapp de periodistas de Portugal. Pensé que algo podía haber, pero lo cierto es que a nosotros no nos llegó absolutamente nada.



- ¿Por cuánto está acordada la transferencia de Quagliata?



- El monto total nunca lo digo. Si te digo cuánto, te digo cuánto le entra a Quagliata, simplemente porque multiplicás por 20%, te tendría que decir cuánto le queda a Wanderers, porque hay un intermediario y no es un negocio club a club.



- ¿Qué porcentaje de la ficha se está vendiendo?



- No vamos a vender el 100%, estamos vendiendo el 80%. Siempre nos quedamos con algo. Con César Araújo tampoco le vendimos el 100% a Orlando City. Los clubes están dispuestos a pagar determinado monto de dinero, esa plata más o menos la movés un poquito, pero llegaste a un número y es inamovible. El porcentaje es algo más fácil de negociar y es lo que siempre buscamos.

Nicolás Quagliata contra Barcelona en Ecuador. FOTO: EFE.

- ¿Wanderers no está actualmente en condiciones de negociar de club a club?



- En mi período tengo dos ventas de club a club y debe ser histórico, que son los casos de Edgar Elizalde y de Maximiliano Araújo, que fue gracias a un encuentro de TransferRoom (una aplicación sobre jugadores disponibles y futbolistas a vender) que fuimos en Madrid.



- Con el presente deportivo que está teniendo Mauro Méndez, ¿ha llegado alguna oferta o sondeo por él?



- Hasta ahora no. En esta semana tengo una reunión con su representante. Veremos.



- ¿Cuál es la situación de Ignacio De Arruabarrena, que vence su contrato el próximo 31 de julio?



- Hace unos meses atrás su representante nos había confirmado que llegado este período de pases no iba a seguir en el club, que iban a buscar salir. Le hemos preguntado a Nacho de nuevo qué intenciones tiene, nos va a contestar ahora nomás, no está cerrado. Es lógico que él quiera seguir creciendo, ojalá que pueda seguir creciendo desde Wanderers en el sentido de poder ser transferido.

Ignacio de Arruabarrena. Foto: Marcelo Bonjour.

- ¿Wanderers se quedó corto con el plantel para este semestre con la doble actividad?



- Con el diario del lunes, sí. Tuvimos dos fatalidades que no estaban previstas: la lesión de Mauro Estol, que es titular; y la ida de Leo Pais. Él venció su contrato en diciembre, buscaba salir, logramos acercarlo pero no aceptamos una cláusula de salida. Pero después sí la aceptamos tras el partido de la Sudamericana con Cerro Largo, porque era un objetivo que teníamos en el club jugar fase de grupos, por un tema económico y deportivo. Y lo logramos. Ahí solo teníamos el riesgo del mercado brasileño, el único que estaba abierto, y fue al lugar que se terminó yendo.