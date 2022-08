Fútbol femenino: el domingo se juega la quinta fecha del Torneo Apertura

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Torneo Apertura de fútbol femenino tendrá este fin de semana la quinta fecha que se disputará por completo el domingo con cuatro encuentros donde será Defensor Sporting el que tenga fecha libre.

Nacional, líder en solitario del primer torneo corto del año, se medirá con Atenas. Mientras que Peñarol, con un partido menos pero con puntaje ideal, se cruzará con Liverpool.

El aurinegro viene de vencer entre semana a Náutico por 2-0 en el último duelo atrasado que tenían las dirigidas por Felipe Rebollo. Con goles de Wendy Carballo y Ximena Velazco, las aurinegras vencieron a las azulgranas.

Así se jugará la quinta fecha del Apertura:

DOMINGO 7 DE AGOSTO:



- Nacional vs. Atenas (10:30 hs.) - Estadio Charrúa

​- Náutico vs. Fénix (13:00 hs.) - Estadio Charrúa

- Wanderers vs. River Plate (15:00 hs.) - Parque Viera

- Liverpool vs. Peñarol (15:00 hs.) - Belvedere

Segunda División:

SÁBADO 6 DE AGOSTO:



- Rentistas San Jacinto vs. Rampla Juniors (16:00 hs.) - Complejo Rentistas



DOMINGO 7 DE AGOSTO:



- Canadian vs. Boston River (11:00 hs.) - Julio César Abbadie

- Juventud vs. Plaza Colonia (13:30 hs.) - Comp. Juveniles de Juventud

- MC Torque vs. Racing (14:00 hs.) - Complejo MC Torque

Tercera División:

DOMINGO 7 DE AGOSTO:



- Cerro vs. Huracán Buceo (15:30 hs.) - Estadio Charrúa

- Cerrito vs. UdelaR (18:00 hs.) - Estadio Charrúa

- Paso de la Arena vs. La Luz City Park (20:30 hs.) - Estadio Charrúa