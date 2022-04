Fundación Real Madrid: 10 niños representan a Uruguay y jugarán a ser Valverde en la Ciudad Deportiva

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En noviembre de 2019 la clínica de la Fundación Real Madrid pisaba suelo uruguayo por segunda vez consecutiva de cara al primer torneo amistoso de equipos de clínicas de todo el mundo, el Clinic World Challenge.



Fueron 600 los niños que participaron, pero solo ocho quedaron seleccionados en enero de 2020. La pandemia impidió que la preparación se desarrollara como estaba prevista y no fue hasta este año que se volvió a poner en marcha.



“Cuatro chicos fueron elegidos por ser los mejores compañeros y jugadores y otros cuatro fueron a sorteo”, explica Santiago Paz, coordinador del equipo, quien supo ser director técnico de Cerro y Central Español.



Además de estos ocho, dos chicas tendrán la oportunidad de representar a Uruguay en este Mundial, el cual se llevará a cabo en la Ciudad Deportiva Real Madrid en Valdebebas (Madrid, España), instalaciones que disfruta el uruguayo Federico Valverde.



El Clinic World Challenge iniciará el 11 de abril y se extenderá al 15 del mismo mes. El evento contará con la participación de 32 equipos y 350 jugadores que estarán representando a más de 45 países. Las categorías participantes serán la Sub 10, Sub 14 y Sub 16, aunque Uruguay participará solo en la más grande.

El equipo de la Fundación Real Madrid de Uruguay. Foto: Fundación Real Madrid

Luca Corletto, Maximiliano Portantier, Victoria Berasain, Victoria García, Bruno Arady, Nicolás Lemes, Santino Giuliano, Joaquín Pérez, Guillermo Núñez y Federico Bergara viajarán a España acompañados de 10 padres y el resto del cuerpo técnico, encabezado por los entrenadores Sergio Perrone (exdirigente de Peñarol que se instruyó como director técnico) e Ignacio Vallejo (DT de Juventud de las Piedras femenino).



Uruguay comparte grupo con España Blanco, España Azul, Canadá, Estados Unidos y Antillas Neerlandesas. Solo los cuatro primeros avanzarán a la fase final.

El objetivo principal de la Fundación Real Madrid es, como expresa Paz, “acercar a eventos de gran porte a Uruguay, en los que los niños se sientan parte del club. Ofrecerles infraestructura de excelencia como lo hemos hecho cada vez que vinimos, dándoles la posibilidad de jugar en el Estadio Centenario y la oportunidad de ser elegidos para disputar este Mundial. No se busca enseñar fútbol. Porque en una semana es imposible, pero sí elevar la calidad de los eventos que hay en plaza”. Paz concluye que también tiene que ver con transmitirle valores a los niños.

Foto: Fundación Real Madrid.

Entrenadores oficiales del Real Madrid evaluarán a los participantes y los mejores jugadores serán invitados a formar parte de un equipo representante del Campeón del Mundo de Clínicas Fundación Real Madrid.

Proyecto a largo plazo

La Fundación no descansa y para el año 2023 ya tiene otro proyecto: instalarse con una escuela de entrenamiento durante todo el año