El duelo de goles lo ganó Sebastián Ribas, el partido fue para Diego Zabala

ARGENTINA

Unión ganó tres puntos fundamentales ante Patronato de Paraná para ponerse como escolta de Boca Juniors; Zabala anotó uno de los tantos del ganador, mientras que Ribas convirtió los dos de su equipo.

Unión pisó firme y se llevó un triunfo un muy buen triunfo para seguir soñando con la pelea del torneo. El 3-2 ante Patronato lo dejó como único escolta del líder Boca.

Patronato se puso al frente del marcador muy temprano, cuando apenas superaba los 5 minutos, el uruguayo Sebastián Ribas confirmó sus dotes de goleador.

La alegría duró demasiado poco, porque otro uruguayo -Diego Zabala-, sacó un misil cruzado desde la puerta del área que superó al arquero Sebastián Bértoli y se colgó del ángulo.

Algunos minutos más tarde Bértoli salió sin la convicción necesaria para despejar un centro y Franco Soldano sacó provecho de esa situación, le ganó de cabeza en las alturas y mandó la pelota al fondo de la red.

En el complemento, Ribas nuevamente utilizó su altura para darle el empate al elenco de Paraná. Tras un córner desde la izquierda, anticipó en el vértice del área chica y cruzó la pelota para poner la igualdad.

El panorama se oscurecía para los de Santa Fe porque Emanuel Brítez se fue expulsado instantes después del gol local por un codazo a Martín Rivero. Poco le importó a los de Juan Pablo Pumpido estar con un hombre menos: Lucas Gamba marcó de penal el triunfo final.