Cavani será el cuarto uruguayo en la historia en recibir el Trofeo EFE

El uruguayo recibirá este jueves en el Parque de los Príncipes el XXIX Trofeo de la agencia de noticias EFE al jugador latinoamericano más valioso del 2018 tras convertirse en el máximo goleador de la historia de su club y ser el máximo goleador de la Ligue 1.



"Cavani es un referente del proyecto parisino desde su llegada en 2013 procedente del Napoli. Tras seis temporadas y media en el equipo superó al sueco Zlatan Ibrahimovic (156) como jugador con más goles anotados con la camiseta del PSG y anotó 28 tantos en el campeonato doméstico, siendo así el máximo anotador de la pasada temporada", explica la agencia de noticias española EFE.

Además agrega que "el delantero fue clave para una temporada en la que el París Saint-Germain logró todos los títulos posibles en Francia u2013Ligue 1, Copa de Francia, Copa de la Liga y Supercopa de Franciau2013 sumando un total de 40 goles y 11 asistencias en 48 partidos".

Finalmente la agencia sostiene: "El uruguayo destacó también con su selección durante el Mundial de Rusia y fue clave para eliminar a Portugal en los octavos de final del Mundial de Rusia de 2018 con dos goles (el partido acabó 2-1) aunque se perdió los cuartos frente a Francia por una lesión muscular".

Edinson Cavani sucede así al Real Madrid en el vigésimo noveno Trofeo EFE y se convierte en el cuarto uruguayo en recibir el premio tras lo hecho por José Luis Zalazar en 1992, Diego Forlán en 2005 y Luis Suárez en 2015. Además, es la primera distinción que hace la agencia para un deportista afuera de España.

Lista de ganadores de las 29 ediciones del Trofeo EFE:

. 1990-91 Rommel Fernández (Panamá, Tenerife)

. 1991-92 José Luis Zalazar (Uruguay, Albacete)



. 1992-93 Iván Zamorano (Chile, Real Madrid)

. 1993-94 Romario (Brasil, Barcelona)

. 1994-95 Iván Zamorano (Chile, Real Madrid)

. 1995-96 Diego Simeone (Argentina, Atlético de Madrid)

. 1996-97 Ronaldo (Brasil, Barcelona)

. 1997-98 Roberto Carlos (Brasil, Real Madrid)

. 1998-99 Rivaldo (Brasil, Barcelona)

. 1999-00 Martín Herrera (Argentina, Alavés)

. 1999-00 Fernando Redondo (Argentina, Real Madrid) -Premio especial al mejor jugador iberoamericano de la década-

. 2000-01 Roberto Acuña (Paraguay, Zaragoza)

. 2001-02 Javier Saviola (Argentina, Barcelona)

. 2002-03 Ronaldo (Brasil, Real Madrid)

. 2003-04 Ronaldinho (Brasil, Barcelona)

. 2004-05 Diego Forlán (Uruguay, Villarreal)

. 2005-06 Pablo Aimar (Argentina, Valencia).

. 2006-07 Lionel Messi (Argentina, Barcelona)

. 2007-08 Sergio 'Kun Agüero (Argentina, Atlético de Madrid)

. 2008-09 Lionel Messi (Argentina, Barcelona)

. 2009-10 Lionel Messi (Argentina, Barcelona)

. 2010-11 Lionel Messi (Argentina, Barcelona)

. 2011-12 Lionel Messi (Argentina, Barcelona)

. 2012-13 Cristiano Ronaldo (Portugal, Real Madrid)

. 2013-14 Diego Costa (Brasil-España, Atlético de Madrid)

. 2014-15 Luis Suárez (Uruguay, Barcelona)



. 2015-16 Keylor Navas (Costa Rica, Real Madrid)

. 2016-17 Real Madrid

. 2017-18 Edinson Cavani (Uruguay, París Saint-Germain)

