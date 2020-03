Del ridículo no se vuelve

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En campaña o desde el gobierno, la comunicación de un partido político suele ponerse en manos de profesionales. Lo que es menos habitual es que los expertos en esta materia comanden dicha especialidad, cuando la emiten los partidos opositores.

Y ahí aparecen los problemas. Sin profesionales que diseñen mensajes creíbles, la oposición corre el riesgo de incurrir en la inacción o, su extremo opuesto, la sobresaturación de incoherencias.



Esto último es lo que parece estar ocurriendo al Frente Amplio.



Después de un fallo inapelable de la ciudadanía, el FA no tuvo tiempo de realizar una autocrítica pero se tomó mucho, tal vez demasiado, en agarrarse de cualquier cable pelado con tal de criticar al nuevo gobierno.



Tal vez el caso más patético haya sido el que comentamos en nuestro editorial de ayer: la dramatización de una denuncia de abuso policial que un video demostró después ser completamente falsa. Lo mismo puede decirse del hostigamiento a un supuesto artista callejero. En una especie de ironía trágica, las hordas de trolls anónimos y remunerados por el Frente Amplio, hicieron una telenovela victimista en defensa de ese ciudadano que propiciaba una riña con dos machetes, y que fue reducido por la policía con un arma no letal, y nada dijeron de la muerte de una agente del orden, brutalmente asesinada por un rapiñero de un tiro en la cabeza.



Cuando los ciudadanos de a pie marcaron esa incongruencia, la orden recibida por los trolls fue deplorar la muerte "de una trabajadora": ese gen violentista que los une, no les permitió siquiera reconocer su condición de policía.

Un eslogan edulcorado como el de “criminalización de la pobreza” revela que no se entiende que son precisamente los pobres, los más vulnerables, los que padecen el accionar violento de rapiñeros y criminales.

Pero no fue solo en el tema seguridad en que los frenteamplistas organizados cargaron las tintas contra el gobierno. También se metieron con el inevitable ajuste de las tarifas públicas (un paquete que ellos mismos le dejaron al gobierno envuelto para regalo) y con el alza del dólar, comprensible entre otras razones, por la inestabilidad de los mercados internacionales a causa del problema sanitario de público conocimiento.



En estos temas valió todo: prominentes figuras del Frente Amplio, desde Mujica hasta Constanza Moreira, llegaron a declarar muy sueltas de cuerpo que estas medidas eran intencionadas, con el fin de perjudicar a los trabajadores y favorecer a los empresarios, en esa reedición constante de una lucha de clases ya definitivamente desmentida por la realidad.



Lo que cualquiera se pregunta, analizando de manera desapasionada estos múltiples e insólitos palazos de ciego, es hasta qué punto intentan formar opinión entre las personas menos informadas. Porque la estrategia goebbeliana (miente, que algo quedará) , es evidente, y tiene su campo de batalla en las redes sociales, donde el anonimato permite decir cualquier estupidez y que nadie se haga cargo. Pero cuando un dirigente frenteamplista se suma con nombre y apellido a esas falacias, se está exponiendo al descrédito personal y partidario, toda vez que la realidad desmiente sus afirmaciones.



Entonces no queda otra alternativa que recomendar humildemente al FA que revea su estrategia de comunicación. Está claro que el rol de un partido opositor es contrastar las acciones del gobierno, pero para ello se necesitan argumentos, no bolazos. Lo que se instala, después de que se denuncia cualquier cosa que no tenía base en la realidad, es el ridículo. Un ridículo del que no se vuelve.



Deberían tomar conciencia de que cada vez que se quejan del accionar policial, despreciando en paralelo el sacrificio de los agentes del orden que caen en cumplimiento del deber, están generando en la población no ya solo enojo: una profunda indignación.



Que esos juicios tramposos y sesgados podrán sonar bien a sus seguidores más fanáticos, pero son como un puntapié en el estómago para las mayorías que en octubre les negaron su voto, por estar hartas de la inseguridad.



La patraña de que abatir el déficit heredado es para beneficiar a los poderosos, es recibida también como una afrenta por parte de todos aquellos micro y pequeños empresarios que fueron asfixiados por la política tributaria del FA.



Es sabido que los problemas económicos los han obligado a bajar el sueldo de su presidente Javier Miranda a la mitad. Sería deseable que guardaran algún cambio chico para contratar un asesor de comunicación, que evite en el futuro esta sarta de obvias tergiversaciones.