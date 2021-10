La piedra en el zapato

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La sarta de huelgas, interpelaciones, llamados a comisión parlamentaria y hasta denuncias penales, (no recuerdan ni a Cosse ni al Antel Arena) ponen burdamente de manifiesto la estrategia del vale todo, con tal de demoler al Ejecutivo.

Está claro que no son hechos de generación espontánea. Un breve repaso alcanza para darse cuenta. El Frente Amplio ha superado el récord histórico de interpelaciones en este año y medio de gobierno. Ya van cinco corridas en este período, y para colmo, dos en una misma semana. Situación inédita en la historia parlamentaria. Entre 1985-2016 el promedio de llamados a sala era cada 87 días. En el tiempo que corre creció a una cada 54,4 días. La primera, a la Ministra Azucena Arbeleche por un disparatado ataque a Isaac Alfie, siendo lo suyo absolutamente legal y al Ministro Salinas apenas despuntada la pandemia. Además se anuncian otras dos; al Ministro Paganini de Industria y a Pablo Mieres de Trabajo.



Al actual Ministro del Interior dos interpelaciones interminables. Una sobre el acuerdo con Katoen Natie, de cuando encabezaba la cartera de Obras Públicas, que vino a salvar los platos rotos de la era frentista. Una importante puesta en orden y una gran inversión para la operativa portuaria. El motivo de la otra, parece mentira. Por dónde fue que se escapó un preso, (recapturado a los pocos días), cuando al FA se le fugó un mafioso internacional y nunca se aclaró nada. Este desgaste le quita horas de empeño y pienso al titular del Ministerio, (primero Larrañaga y tras su repentino deceso, Heber), quienes consiguieron algo que parecía imposible: bajar los delitos. En agudo contraste con los obscuros largos años del FA. Ni qué decir del papelonesco contrapunto entre el diputado frentista Núñez y el Ministro de Defensa García, al cuestionarle la compra de dos aviones que entre otras cosas, permitió traer las cargas congeladas de la ansiada vacuna Pfizer.



Pero lo más grave, por el mal que le hace al país, los paros uno tras otro. Desde los sindicatos de la educación, a los que nada les viene bien, al de los portuarios, que provocan pérdidas económicas muy serias, presentes y futuras o las huelgas y el clima patotero contra UPM, la mayor inversión del momento. Será que no se enteran de que si no hay inversiones no se crean empleos porque los dirigentes sindicales pasan la vida sin trabajar. Caso del nuevo presidente del Frente Amplio, Pereira. Quince años que cobra sueldo pero no trabaja.



Sin embargo, en honor a lo prometido a lo largo de la campaña, el Presidente se empeña en cumplir con su discurso y su proyecto de país. Uno de sus pilares fue el compromiso de actuar con seriedad en el manejo del erario público y de allí la regla fiscal y el respeto que exige. De nada sirve si luego no se cumple. Es un instrumento para potenciar la responsabilidad en el gasto, tantas veces violentado en otras administraciones, del momento que es un elemental sostén de la deuda para mantener el grado de inversión que nos permite tasas de interés bajas y amplio acceso al crédito. Algo fundamental en épocas turbulentas y más aún, cuando se carga con una pesada herencia, como el déficit del 5%, con todo lo que eso implica.

El plan de gobierno supone prudencia y políticas anticíclicas, o sea, lo opuesto a lo hecho por los gobiernos del Frente Amplio en los años de bonanza que les tocaron en suerte. Hablando en criollo, aquello de gastar y malgastar como si la época de las vacas gordas no tuviera fin. Ni más ni menos que la aplicación de la conocida fábula de la Hormiga y la Cigarra del francés La Fontaine. Lo que se busca con la mentada regla es justamente lo contrario a las políticas procíclicas y para cimentar el compromiso, el Ministerio de Economía creó dentro del marco de la regla fiscal que hace parte de la tan vituperada (por la oposición) LUC, un Consejo Fiscal Asesor honorario, cuyo fin es velar por la transparencia en el uso de las finanzas públicas en base a un análisis técnico e independiente que vaya midiendo el comportamiento fiscal estructural.



El Presidente recibió un tesoro desfondado con el cual lidiar apenas tomado el mando, junto con una epidemia mundial que demanda enormes esfuerzos y distrae recursos. De no ser así seguramente se habría logrado reducir el déficit recibido, al nivel previsto. Y con todo, un manejo ordenado, sin descuidar el aumento de erogaciones que hubo en salud, en lo social, en los seguros de desempleo, en ayudas fiscales, etc. el déficit no aumentó. Incluso mermó. Ni siquiera son capaces los que se fueron, de valorar el exitoso combate a la pandemia, el abastecimiento y aplicación de las vacunas, ni de reconocer que no hubo ningún colapso hospitalario de esos que auguraban, a nivel sanitario.



Hoy Uruguay es destacado internacionalmente por su eficacia para luchar frente al ataque del virulento Covid-19.