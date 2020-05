Vuelta a clases

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Quiero decir que estoy de acuerdo con el comienzo de las clases presenciales en este momento. Es necesario para aquellos niños que no han podido conectarse en todo este tiempo. Es necesario para los padres que ya han comenzado a trabajar y no tienen con quién dejarlos. ¡Y es necesario para no perder el año!



Por supuesto tomando todas las precauciones necesarias para afrontar esta nueva normalidad.



Las autoridades vienen trabajando en esto con mucha seriedad y responsabilidad. Es otro paso que hay que dar para seguir adelante. Creo que hasta ahora la pandemia ha sido controlada y si todos nos cuidamos no vamos a tener que dar marcha atrás.



¡Confiemos en que todo va a salir bien!