¡Otra vez las patentes!

No deja de asombrarme la gran capacidad que tenemos los uruguayos y principalmente aquellos que votamos para que nos solucionen las cosas, para empantanarse en temas polémicos y recurrentes con discusiones interminables, acusaciones y enojos varios.



En vez de esforzarse en encontrar soluciones que eliminen el problema y nos simplifiquen la vida a los ciudadanos.



Otra vez propuestas y discusiones de cómo hacer que el más de 20% de morosos paguen la patente, para ello se propone amnistiarlos, lo que para mi es enviar el mensaje contrario “no paguen que después le rebajan la deuda” premiando al mal pagador.



No les parece que sería mucho mejor, señores Intendentes y técnicos, sentarse a pensar e intercambiar ideas para que esto no se repita buscando favorecer al ciudadano.



Me enseñaron que cuando uno se queja, denuncia algo que le parece mal, debe aportar una posible solución sino uno también es parte del problema.



Aquí va la mía:

Incluir el cobro de la patente en el precio de los combustibles, de la siguiente forma.

Primero - Sumar el valor de todas las patentes emitidas en el Uruguay.

Segundo - Sumar la totalidad de litros de combustibles de todos los tipos vendidos en las estaciones de servicio de todo el Uruguay.

Tercero - Dividir el resultado de la primera suma, entre el resultado de la segunda, lo que dará el valor a adicionar a cada litro de combustible que se venda.



A partir del 1° de enero de 2019, los combustibles se venden al precio resultante de esa adicción y por supuesto no se emitirán las patentes de 2019.



Ancap depositará mensualmente a cada Intendencia los montos recaudados en cada departamento.



De esta manera se logran varios beneficios: no habrá más morosidad; las Intendencias recibirán mensualmente los aportes generados; los usuarios pagarán sin esfuerzo; se terminarán las discusiones recurrentes; las Intendencias tendrán menos trabajo de emisión de patentes y de control con sus inspectores de tránsito; los conductores mucho menos estrés y seguramente algún beneficio más que en este momento no me doy cuenta.

Creo que esto sería mucho más justo porque se pagará por uso y no por aforo y las Intendencias recibirán también por la circulación en sus jurisdicciones.