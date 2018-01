Veranear en Montevideo

País de turismo



@| Este fin de año unos amigos alemanes estuvieron en Montevideo.



Se hospedaron en un hotel del centro y el 31 de diciembre caminaron hasta el Mercado del Puerto. A la vuelta por peatonal Sarandí los acosaron varias veces pidiéndoles monedas. Al llegar a Bartolomé Mitre había un total descontrol próximo a unos boliches, corridas, peleas, botellas por los aires, lluvia de cerveza. Pero lo peor es que fueron acosados, esta vez muy violentamente, a los empujones, pidiéndoles algún billete, supuestos “cuidacoches”. Todo esto a las 4 de la tarde, lo que lleva a preguntarme: ¿no era que la Ciudad Vieja tenía cámaras en todas las esquinas? Y si fuera así, ¿los que ven las cámaras no ven estas cosas? ¿O las toman como cosas permitidas en la Ciudad Vieja?



El primero de enero no encontraron nada abierto, absolutamente nada. Los fui a buscar y terminamos encontrando abierto solo un bar en Pocitos, en Avenida Brasil, obviamente lleno de turistas, al que deberían darle el premio turístico del año.



Al día siguiente estos alemanes se fueron para el sur de Chile. Ojalá ahí se hayan encontrado con un lugar más enfocado en recibir turistas de todo el mundo, lo que lamentablemente no sucede en Montevideo.