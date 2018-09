Los vendedores ambulantes y la IMM

@| Primero felicitar a El Pais por los 100 años de trabajo para el mundo. Gracias por dejarme opinar.



Voy a cumplir 64 años. Hago dibujos y los vendo en Montevideo. Meses pasados subí a un ómnibus a vender y no me lo permitieron porque debía tener una tarjeta proporcionada por la Intendencia de Montevideo. Dicha ordenanza no existía.



Hablando con otros artistas callejeros y vendedores, me dijeron que para tener dicha tarjeta tenía que abonar mensualmente un dinero a la Intendencia.



Algunos vendedores y artistas callejeros hay días que no hacemos más de $ 100. ¿Qué pasa con la IMM que le saca dinero a los pobres?



Sabemos que la Intendencia de Montevideo se titula de izquierda. La izquierda se define como vanguardia y amiga de los pobres y capas más bajas de la población. Entonces, ¿qué tipo de izquierda es la Intendencia que le cobra a los pobres por querer pucherear algo?



También la IMM ha puesto un ave de rapiña para atacar palomas y gorriones de las plazas. Sabemos que las aves rapaces atacan a las mascotas y al hombre.



Si doña María está en la azotea y se encuentra con ese pájaro, menudo susto se llevará.