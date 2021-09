El turismo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¿Qué va a hacer Uruguay respecto al ingreso de turistas, sobre todo de los argentinos?



Son indudablemente los que más mueven el mercado veraniego, pero hoy día el tipo de cambio no los favorece para nada.



Brasil tomaría una medida en represalia, y eso que en su economía no creo represente lo que para nosotros en temporada. Aunque quienes se atrevan a venir y gastar con tarjeta, el costo es muy caro.



Habría que ampliar descuentos en otros rubros, como el combustible, etc.



No podemos ser egoístas y dejar que solo vengan los de alto poder adquisitivo a Punta. A la clase media, la que llenaba los balnearios medios como Piriápolis, Atlántida, La Paloma, etc., hay que atraerla también.



Busquemos la forma de ser más equitativos.



El Estado debe sacrificar impuestos en vías de "darles vida" a todos los comerciantes de la larga franja costera.