Triunfó con el país productivo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@| Terminado el escrutinio primario, hay todo tipo de comentarios de políticos y de periodistas.



La diferencia en votos dicen es casi 29.000 y el FA salió a festejar, poco le importa el país.



Hay que razonar y analizar a mi entender de otra forma, como ser que Luis Lacalle ganó en 17 Departamentos y el FA solo en 2. En los 17 se halla el motor de la economía del país, como dijo Talvi es el petróleo de Uruguay, ahí esta nuestra riqueza y nuestro porvenir. En cambio Montevideo y parte de Canelones, son departamentos de mucha gente (casi el 50 por ciento) que no produce tanto como los 17 departamentos restantes.



En consecuencia ganó Lacalle por mucho mayor margen. Si a los 17 les va bien, viviremos mejor los que habitamos en las grandes ciudades.



El FA se olvidó de la fuente de riqueza del país, solo se preocupó de los que vivimos en ciudades populosas, repito producimos menos riqueza, y no erradicó la pobreza, pues hay más asentamientos y para eso tuvo que recurrir a prestamos y aumentar la deuda externa.



Luis Lacalle (si se confirma) ganó por amplio margen y no por poco votos, para beneficio de todo el país.