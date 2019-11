Tecnología opacada por la burocracia 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Sin duda que la tecnología es favorable, pero siempre y cuando sea bien utilizada. No funciona cuando la burocracia la vuelve obsoleta.



Estando internado en la Asociación Española para someterme a una intervención quirúrgica en la cadera, robaron mi celular y también el del paciente que estaba en mi habitación, pues nos llevaron a los dos juntos a realizar una placa.



Lo más curioso, tras hacer la denuncia y apelando a la tecnología, pues en la puerta de la habitación (del lado de afuera), habían dos cámaras de seguridad, la respuesta: “No tenemos autorización hasta el lunes para revisar las cámaras”…



¿Para qué están las cámaras si no se pueden revisar? ¿No se dan cuenta que con tanta burocracia siguen favoreciendo los hurtos?...



Verdaderamente lamentable y cómo nadie de la Asociación Española se hizo responsable, al menos pretendo alertar a posibles nuevas víctimas.

Si está internado y lo llevan a hacer una placa, cargue sus pertenencias en la camilla, porque las cámaras no sirven de nada cuando son favorecidas por la burocracia y la ineficacia.