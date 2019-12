Teatro Torre de las Telecomunicaciones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@| El domingo por la tarde concurrí a dicha sala a fin de participar en una función de fin de curso de una institución privada. Concurrí con mi esposa discapacitada quien se traslada con un andador.



Grande fue mi sorpresa cuando veo que para acceder a la sala solo se podía llegar por escalera. Sí Sr. Director, por escalera. ¡Y cabe indicar que es hasta un segundo piso! No se quien diseñó el edificio, si fue un olvido o una omisión pero no hay un mísero ascensor.



Veo en los medios que se habla de la accesibilidad para personas discapacitadas. Veo que en este caso no se le da importancia alguna. Veo que en este caso es solo bla bla.



Puedo agregar que el esfuerzo que realizó mi esposa la obligó a estar en cama por el esfuerzo realizado, solo quería ver a la nieta de 4 años que participaba en la función.



Sentí una gran vergüenza ajena por la situación padecida.