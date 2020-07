Situación de cárceles

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Mirando el video presentado por el Ministerio del Interior sobre el tema, pienso que es terrible la situación que están viviendo esas personas, que se puede y debe achacar por dos lados: uno, la desidia de los gobiernos del Frente Amplio tan proclives a apelar a los Derechos Humanos y dos, sobre todo a los mismos habitantes de esas cárceles que destrozan todo sin importarles nada las condiciones en que están viviendo por su propia culpa.



Pienso y lo he dicho muchas veces, que el estar ociosos les permite pensar y hacer cualquier cosa, generalmente nada buena; y que se les debería obligar a estar ocupados trabajando y no hay mejor momento que éste para empezar a hacerlo.



Que ellos mismos arreglen lo que han destrozado dándoles los materiales y herramientas necesarias bajo la supervisión de alguien entendido, tapando los agujeros en las paredes y revocándolas, arreglando las rejas por ellos destrozadas, las "camas" también rotas por ellos; hacer en cada celda una parte donde puedan comer de manera civilizada y hasta para poder escribir o estudiar. Darles elementos para que limpien su hábitat (escobas, palas y tachos para la basura). Lógicamente mejorar las instalaciones eléctricas que son vergonzosas en el estado actual, donde puedan tener una estufa con que calentarse en estas épocas invernales.



También la limpieza y arreglo de los patios para que en los momentos de descanso o recreo lo hagan en un lugar saludable.



En mi opinión, todos los privados de libertad tendrían que tener obligatoriamente que trabajar.



En esas condiciones van a vivir de manera más saludable y les va a ser más llevadera su vida y además, van a ser más útiles cuando terminen sus condenas, porque al haber estado ocupado y haciendo algo útil, no están maquinado fechorías para cuando salgan, y tendrán medios para ganarse la vida honestamente.