@|Somos un país de estadísticas, sí somos un número para las estadísticas que se manejan en todos los órdenes: salud, educación, seguridad vial, seguridad ciudadana, nivel de empleo o desocupación, de natalidad, etc.

Bien estudiadas y buscando una mejora en el orden que sea, pueden ayudar.



Si se las mira solamente y alrededor de ellas hay un sin número de funcionarios que no inciden en “cambios”... seguiremos siendo un número.

Detrás de ese “número” hay familias, hay proyectos, hay ilusiones, hay seres humanos que han pasado a dejar de importarle a quienes tienen la potestad y obligación de cuidarnos, ampararnos y proporcionarnos los medios que hagan que lo que se proyectó no quede atrás, lo que se soñó, ¡no deje aún de ser un sueño!



Pero muchos son los aspectos en el “debe” porque hoy tenemos una sociedad fragmentada, fomentada pura y exclusivamente por el gobierno, pues le dio lo material pero no le dio lo fundamental que son las herramientas para valorar el hoy y pensar en el mañana. Tenemos una sociedad mediática, todo se quiere y se obtiene a cualquier costo.

Es así que tenemos los sucesos de violencia, el desinterés e indiferencia de muchos niños y jóvenes por la educación y mucho menos interés por trabajar y progresar.



A nuestro país vinieron muchas familias o partes fragmentadas de familias que llegaron con lo puesto... pero... tenían una ilusión, una visión de futuro y... lo fundamental ¡voluntad! Resultado a la vista; se afincaron, le dieron educación a sus hijos y generación tras generación pudieron superar la etapa a la que llegaron los primeros inmigrantes. Pero no se los dio “nadie”, ¡se los dio el esfuerzo, el sacrificio, el creer y el no esperar nada de nadie!

Hoy eso, sí, ese sacrificio en miles de historias que sería bueno empezaran a salir a luz, es un pecado, y a los pecadores, aunque en el Código Penal no figure la pena de muerte, ¡los matan, los tienen encerrados en sus casas y presos del temor y la impotencia!



Y matan porque hay armas, muchas armas que deben estar en una estadística, supongo o porque el propio Ministro lo aconsejó...

Hasta cuándo vamos a destruir lo que se fue armando de a poco, con defectos y virtudes, pero de a poco y sin violencia...