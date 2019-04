Seguimos esperando disculpas del MLN

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Han pasado treinta y cuatro años, desde que finalizó el gobierno de Facto y sin embargo, algunos siguen divulgando la misma mentira: los únicos culpables son las FFAA.



Parece que tienen poca memoria, pues no quieren reconocer que en Uruguay se produjo una guerra interna.



Las guerras no son juegos infantiles y en las mismas se cometen excesos, tanto de un lado como de otro. Pero quienes tienen prejuicios ideológicos, no quieren reconocer que las FFAA actuaron por decisión del poder político vigente en su momento, ya que un grupo de terroristas que se creían los iluminados, pretendían por medio de la fuerza convertir nuestro país en una Cuba sudamericana.



No tuvieron ningún tipo de miramiento: robaron, secuestraron, asesinaron. Según algunas estadísticas, fueron 66 las personas asesinadas, por muchos de los cuales ocupan hoy puestos de gobierno como si fueran grandes señores. Muchos de estos asesinatos fueron cometidos en forma premeditada, tal cual lo explicaba Lucía Topolansky en una entrevista de la Deutsche Welle, donde informaba con lujo de detalles cómo elegían a su víctima y planificaban el momento más oportuno para no fallar y terminar con su vida.



Con su inteligencia para mentir han hecho creer a muchos, incluso en el exterior, que lucharon contra la dictadura y en realidad cuando ésta llegó, ya estaban todos detenidos y la organización había colapsado. La verdad era que lucharon contra una democracia, no contra una dictadura.



El hecho que llama la atención es que los familiares se dejan llevar por su ideología más que por la realidad, ya que se llegó a esta situación de desborde en el combate que hicieron las FFAA, en virtud que el MLN abrió la caja de Pandora. Pídanle explicaciones a quienes hoy ocupan puestos de gobierno y ya que exigen arrepentimiento de las FFAA, también se deben arrepentir todos los que integraron el MLN y que nos llevaron a esa situación extrema.



También deberían pedirle explicaciones al Presidente Tabaré Vázquez, pues él fue un protegido de la dictadura: declarado ciudadano clase A, apoyado para importar equipos médicos sin recargos, nombrado en cargos de relevancia en la Salud Pública y en la Universidad y autorizado a viajar para capacitarse en el exterior. Si quieren confirmarlo, entren en el sitio web de la Presidencia y en su curriculum no figuran trabajos entre 1972 y 1985.



Si los familiares de desaparecidos fueran objetivos, también deberían apoyar a familiares de quienes fueron asesinados por el MLN: Hilaria Quirino en el atentado al bowling de Carrasco; Carlos Burgueño en el copamiento de Pando; Pascasio Báez que descubrió una tatucera y fue asesinado por Henry Engler, que lo premiaron nombrándolo al frente del CUDIM.



Los familiares de estos y muchos más nunca fueron reconocidos, ni recibieron ninguna compensación económica.



Dejen de ser hipócritas y reconozcan los excesos que hubo de ambos lados.



Con esa actitud demuestran que sólo valen los muertos de un lado, los otros no importan.