La salud enferma

@| El presidente del FA declaró: “El Frente instala una lógica de hacer política, que a veces se vuelve en contra, pero que coloca la vara de la gestión pública bien alta y obliga a todos a cumplirla.” Todo ello, más algunos otros comentarios destinados a ensalzar la decisión del presidente Dr. Tabaré Vázquez, de pedirle la renuncia a quienes su gobierno había colocado en ASSE.



Quizás el elogio debió de hacerlo hacia el estoicismo del primer mandatario, que debió afrontar al “bullying” de la derecha y de la prensa contra el entonces vicepresidente Sr. (ex licenciado) Raúl Sendic, para luego soportar al mismo azote hacia la Dra. Susana Muñiz, quien se vio impedida de completar sus “innegables logros” en la gestión de ASSE, al decir de sus correligionarios, molestos con la tarjeta roja. Entre los “logros” estaban: 1. Aumento desproporcionado de gastos de CTI y traslados por cifras millonarias en emergencias móviles propiedad de directores de hospitales; 2. Complementos salariales determinados por el entonces director del hospital de Rivera durante 2016; 3. Alto porcentaje de montos observados por el Tribunal de Cuentas en auditoría interna en varios hospitales.

El déficit en 2016 del Fonasa (Fondo Nacional de Salud) pergeñado por del Dr. Vázquez en su anterior administración, supuestamente para mejorar los servicios de salud a la población ¿? Y financiado por un impuesto sobre sueldos y jubilaciones, lo uses o no, derivó en una cifra de más de quince mil millones de pesos, equivalente al 1% de Producto Bruto Interno, y sobre el cual no existe ni difusión ni explicación.



Frente a estas cifras, la vara mencionada por el Dr. Javier Miranda, por la contratación por parte del vicepresidente de ASSE durante una semana de su futura nuera por unos $57,000 de sueldo, parece ser poco elevada y más bien es un ejemplo del descontrol existente en ese organismo. Si ello fue “la gota que desbordó el vaso” y como se dice hizo reaccionar al presidente, entonces me hace recordar a un sketch del inolvidable Alberto Olmedo, que luego de que su hogar fuera asaltado por delincuentes, se propasaran con diversos integrantes de su familia y no satisfechos con ello se metían con su perro, reaccionaba: “¡¡con el Bobby no!!”.



Los contribuyentes y aportantes al Fonasa nos podemos quedar tranquilos: el nuevo presidente de ASSE es también afiliado al PCU… lo cual nos asegura que “la fuerza política” y el Pitcnt seguirán siendo fieles a la coalición gobernante. ¡No sea que un infiltrado de la derecha quiera cambiar algo!