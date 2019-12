Revueltas en Chile

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Vi con asombro a Piñera pidiendo perdón por la represión de los que rompieron todo Santiago.



¿Dónde dejó la autoridad que le confiere su investidura?



Las organizaciones de derechos humanos, todas, salen a proteger a los revoltosos que causaron destrozos multimillonarios.



¿No estamos mirando mal? Justificando la justicia (?) por mano propia, si es que es justo que alguien que se sienta excluido salga a romper todo.



Están en una democracia representativa, tienen canales legítimos, pero no las asonadas callejeras.



De todos modos, cuando las barbas de tu vecino veas cortar pon las tuyas a remojar.



Por lo tanto, espero tengamos un servicio de inteligencia, alerta, para tener en la mira los anarcos y revoltosos que querrán desestabilizar, causar destrozos a cara tapada, y las mujeres con pechos al aire, en protestas y reclamos de filosofías perimidas.



Sistema democrático representativo, republicano, el poder lo ejercen los representantes de la mayoría no los enmascarados anarquistas rompe todo.

Es evidente que estas son formas nuevas de estos viejos partidos cuyas ideologías han fracasado al ponerlas en práctica. Pretenden que el poder se ejerza cobrando al grito.



Estemos alertas, estas cosas empiezan con unas vidrieras rotas y no sabemos dónde terminan.