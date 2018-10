Respeto para todos

@| La semana tuvo acontecimientos que valen la pena destacar. El viernes se realizó la Marcha por la Diversidad, siendo la segunda en importancia por el número de participantes luego de la Marcha del Silencio. Fue una nueva demostración de la libertad de expresión con la que cuenta nuestro país pero donde sigue habiendo algunos que no hacen buen uso de esta libertad pero si abuso de ella. El director de ASSE, Pablo Cabrera, asistió con un disfraz similar a los atuendos utilizados por el papa y se tomó una fotografía rodeado de otras personas vestidas como monjas y con la Iglesia del Cordón como fondo. Si todos debemos respetar al colectivo LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transexuales) conformado por una amplia comunidad, también debe ser respetado el colectivo católico, bastante más amplio y antiguo. “Un hecho lamentable” dijo el cardenal Sturla y es seguro que muchos católicos así lo vieron. Y lamentable también las declaraciones de Cabrera queriendo justificar sus actos acusando a la sociedad de “hipócritas al no reconocer errores y horrores” refiriéndose a los deplorables hechos de pedofilia denunciados en muchos países. Todos han condenado estos hechos, sean o no católicos, está actuando la Iglesia y la justicia. Pero además Cabrera no debe olvidar que es una persona pública, director de una institución pública y representante de los trabajadores y que, no le quepan dudas, se sintieron defraudados por su actitud irrespetuosa y reaccionaria.