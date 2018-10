Respetar al Soberano

@|Nuestro Presidente ha tenido en sus dos mandatos declaraciones absolutamente desafortunadas que todos recordamos y tal vez la peor fue que “a veces las mayorías se equivocan”; frase que lleva un trasfondo antidemocrático y pro dictatorial.



Hoy nos encontramos con que al igual que hicieron los militares en la elección democrática post dictadura, desde el Partido gobernante y otros, hoy secundarios, se quiere prohibir a algunas personas candidatearse y no dejar decidir al Soberano.



La ciudadanía no tiene porqué confiar a ciegas en el Poder Judicial ni en sus decisiones, ni ningún político tiene el derecho de digitarle a quién puede elegir y a quién no.



Entonces, si Raúl Sendic, Agustín Bascou o quien sea se quiere candidatear y no hay impedimento legal que se lo prohiba, nadie mejor que el votante para ser el último en decidir su destino.



Todos sabemos que carecer de antecedentes en Uruguay no certifica ser santo ni buena persona y por el contrario, todos sabemos de alguien lo suficientemente hábil como para delinquir sin ser condenado.



Creo necesario un tiempo de reflexión y parar con estas actitudes.