1° de Mayo



@|Una vez más es más que indignante leer en titulares que el secretario del Pit Cnt, Abdala, pretenda (y no tengan dudas que lo llevará a cabo) enarbolar banderas de la reducción horaria en el trabajo.



¿Acaso pretende con eso justificar que los trabajadores de este país ganen lo mismo trabajando menos horas?



Sin ninguna duda esta actitud demuestra una total ineptitud e ignorancia; basta observar lo ocurrido en diferentes países a lo largo de la historia. Abdala, ¿ignora Ud. cómo se levantaron países que hoy son potencias mundiales (léase Alemania, Japón, Italia y varios más) luego de quedar totalmente en la ruina después de una devastadora guerra mundial?

Trabajando sin mirar días y horas de trabajo. Es esa la única manera coherente de que cualquier país en cualquier época de su historia puede salir adelante. De ninguna manera se podrá progresar programando paros, ocupaciones y varios etcéteras más, fomentados por la hoy funesta y tristemente preponderante Pit Cnt en la que Ud. ejerce el secretariado desde hace ya varios años.



Se ha preguntado Ud. y los (lamentablemente) muchos, ¿qué es lo que ganan dejando al país sin reparto de combustible, a los niños y adolescentes sin clases, a los ciudadanos comunes y corrientes sin la seguridad adecuada y requerida para vivir sin miedos y en paz?



¿Se ha preguntado los dineros que se pierden mes a mes todos los comercios de este país por no poder trabajar normalmente? ¿Y los trabajadores, maestros, profesores y demás dependientes por lo que pierden mes a mes en los famosos paros y ocupaciones por Uds. interpuestos?

Sin duda lo saben, pero es claro que no les importa en lo más mínimo.

Sepa Abdala que Ud. y sus compañeros de directiva del Pit Cnt no son ni serán nunca el centro de funcionamiento de nuestro querido Uruguay; lamentablemente gobiernos próximos anteriores y actuales les han dado la autoridad y preponderancia que de ninguna manera merecen.



Dedíquense a lo que se deben dedicar y dejen progresar al querido Uruguay.