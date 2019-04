Razonando juntos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|“Los hechos siempre son objetivos, los comentarios no, debido a que están cargados de opinión” Sir. Karl Popper.



Hechos:

¿Cuantos dólares más ingresaron a los gobiernos del FA en estos 15 años, comparados con el gobierno de Jorge Batlle?

Por aumento de la deuda externa --- 65.000.000.000

Por aumento de las exportaciones.

2004 US$ 2800.000.000 (Último año de Jorge Batlle).

2005 - US$ 3435.000.000 o sea más 635.000.000.

2006 - US$ 4000.000.000 o sea más 1200.000.000.

2007 - US$ 4500.000.000 o sea más 1700.000.000.

2008 - US$ 5700.000.000.o sea más 2900.000.000.

2009 - US$ 5200.000.000 o sea más 2400.000.000.

2010 - US$ 6727.000.000 o sea más 3927.000.000.

2011 - US$ 8022.000.000 o sea más 5222.000.000.

2012 - US$ 8752.000.000 o sea más 5952.000.000.

2013 - US$ 9156.000.000 o sea más 6356.000.000.

2014 - US$ 9184.000.000 o sea más 6384.000.000.

2015 - US$ 7718.000.000 o sea mas 4918.000.000.

2016 - US$ 7087.000.000 o sea más 4287.000.000.

2017 - US$ 7820.000.000 o sea más 5020.000.000.

2018 - US$ 7491.000.000 o sea más 4691.000.000.

Totalizando en 14 años el aumento correspondiente a las exportaciones es de US$ 55.592.000.000.

Total aumento de ingresos 120.592.000.00.



No supe encontrar cuál fue el aumento de la recaudación impositiva en ese período, ni cuál fue el aumento por aportes de las empresas del Estado a rentas generales, supongo que varios miles de millones de dólares; dejo para alguien más capaz complementar con esos datos.



De todas formas, sin lugar a dudas fueron más de US$ 120.592.000.000, (ciento veinte mil quinientos noventa y dos millones de dólares) que recibieron estos gobiernos del FA en 14 años, que cualquier gobierno anterior en el mismo período, en toda la historia del Uruguay.



Hasta aquí son datos, objetivos y fácilmente comprobables por todos.



Comentarios para reflexionar:



Esta cifra daría un promedio anual de US$ 8.613.714.285 (más de ocho mil seiscientos millones de dólares por año) más de ingresos que cualquier otro gobierno en la historia de nuestro país.



Pregunto: ¿ustedes consideran que fueron bien invertidos? Piensen, fueron US$ 2461 por habitante y por año, que realmente si se agregaran los ingresos por impuestos y tarifas de las empresas públicas seguramente sería mucho más.



¿Fueron estos gobiernos del FA buenos administradores?

¿Fueron gobiernos prudentes?

¿Merecen nuestra confianza para continuar administrando el país?



Ustedes deciden…