Nelson A. Lemes Treinta y Tres

@|No pregunto cuántos son, sino que vayan saliendo, parece decir la candidata a la Intendencia de Montevideo, la Sra. Laura Raffo; invitando a todo el FA a debatir ideas.

El FA que sigue manteniendo los privilegios de una cantidad de dirigentes con buenos sueldos por nada; 30 años de no arreglar el problema de la basura, el transporte, los asentamientos y el abusivo cobro de tarifas domiciliarias.

Por otro lado está la candidata Laura Raffo, con ideas diferentes.

Después de 30 años en el poder, han tenido tiempo de solucionar los problemas; no han sabido o no los han querido solucionar. Los ciudadanos tienen la palabra: o se cambia o siguen cayendo por el precipicio.