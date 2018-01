El primer paso

Digno de destaque



@| Impulsados por un mismo anhelo, se reunieron en el centro del país, para muchos unos pocos, para pocos unos muchos. Entre ellos se notaba un abanico social teñido de matices y colores con ideas en común. Sin desmerecer al otro, sin prejuicios baratos, pudieron expresar sus ideales sin tener que cortar una calle céntrica en Montevideo, sin afectar la movilidad a través del transporte público a los trabajadores, o trancar la puerta de un hospital o supermercado.



La asistencia era completamente voluntaria, el que quería concurrir lo hacía y quien no podía hacerlo o no quería, tenía la libertad de decidir sin el peso de ser etiquetado como traidor.



La bandera era una sola y no precisamente de un grupo político; por momentos flameaba la de Artigas, el azul se mezclaban entre el sol y las franjas celestes y blancas.



Es que hay una cosa que está clara, todos desde nuestro punto de vista queremos un mejor país. Cada uno logrando elegir la que entienda como mejor opción en cuanto a ideales o propuestas políticas, sin embargo el fin es el mismo. Si nos dejamos de agravios entre uruguayos en una sociedad carente de paciencia entonces estaremos dando el segundo paso.



El primero ya está dado, de mi parte felicitaciones y mi sincera admiración a todos los participantes que estuvieron con la bandera de todos los uruguayos luchando por sus derechos, en todos los rincones de la patria.