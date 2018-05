Precios de la nafta

@| Buceando en You Tube, encontré un informe a Abril de 2017, que detalla los precios de las naftas a nivel mundial, calificándolos de menor a mayor valor.



En ese listado de siete países, los valores van de US$ 1,62 el litro en Italia (7°), a US$ 1,83 en Islandia (1°).



Revisando la lista de precios de ANCAP para desde Enero 2017, encontré lo siguiente: litro de Nafta Súper $ 45,90 (US$ 1,60) y litro de Nafta Premiun $ 47,60 (US$ 1,66), en ambos casos tomando como valor de referencia el promedio del dólar para ese mes ($ 28,642).



Si el informe tomó como dato el valor de la Nafta Súper, Uruguay estaría 8° por detrás de Italia. En cambio si tomó el valor de la Nafta Premium, Uruguay estaría 4° entre Países Bajos (4° con US$ 1,65) y Mónaco (3° con US$ 1,68).



Tomando como referencia los últimos mundiales, el valor de la Nafta Premium nos estaría llevando a repetir el mismo puesto que en Sudáfrica 2010.



Si como se informa, el valor del petróleo Brent (referencia del crudo para ANCAP), viene subiendo y se sospecha que las naftas subirán próximamente, en ese caso es muy probable que nos posicionemos en el podio mundial ascendiendo por lo menos al 3er. Puesto (medalla de bronce).



En cambio la medalla de oro a nivel de América Latina ya casi la tenemos ganada en propiedad, es decir: no la perdemos ni la perderemos, a pesar que Argentina viene haciendo un gran esfuerzo para alcanzarnos. Al fútbol nos cuesta ganarles, pero en este rubro, venimos adelante con una ventaja indescontable.