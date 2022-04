Post referéndum

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Con el resultado final dado por la Corte Electoral el No obtiene el 51.31% de los votos, el Sí el 48.67 % y hay unos 82.000 anulados siendo el 3.6% de los emitidos.



Recordemos que al 50.01% de votos por No corresponde agregar los votos en blanco, 1.3 en total, lo que la campaña por el Sí se cansó de decir que ellos equivalían a votar por el No y supongo no habrán olvidado.



Definido pues el tema, hay que dedicarse a continuar con el Compromiso con el País. Y en esa conducta encarar las reformas de la seguridad social y de la educación, junto a la inserción del país en el mundo. Si es asociado al Mercosur genial y si no en otras alianzas, como la del Pacífico, por ejemplo, o en último caso por las propias fuerzas.



En educación queda clara la conducción y las experiencias de las escuelas de tiempo completo y las de aprender; mientras en Secundaria las Espínola que ahora son 29 indican por dónde se debe proseguir. UTU continúa la búsqueda de programas atractivos y valiosos para la inserción de sus alumnos, sea en avanzar en estudios o inserción laboral.



Queda camino, pero éste se hace al andar.



En seguridad social hay un trabajo serio de la comisión de expertos y queda por redactar el proyecto de ley a considerar por el Parlamento. Lo que no se entiende es que algunos sindicalistas hablen de una juntada de firmas que, más allá de apresurada, es inconducente.



Estas leyes no pueden ser sometidas a “mentiréndum”, como el que pasó. Más aún, deberían ser aprobadas por ellos ya que sólo apuntan a hacer de la seguridad social una sola cosa y darle futuro cierto, como sucede en todo el mundo que toma en serio el futuro de sus poblaciones.



Uno puede renegar de casi todo, pero no de los hechos, esos que se imponen por sí mismos. La población baja la fecundidad y aumenta las posibilidades de vivir más y mejor. Esto para seres racionales marca los cambios a considerar. Sin aumento de la edad y sin una actualización de las condiciones y los reemplazos, no hay futuro para los actuales y futuros trabajadores. Cualquier dirigente serio y responsable lo sabe, desde Astori para cualquier otro lado.



Hay más para decir pero será luego...