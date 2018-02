@| La demolición de Poseidón despierta críticas académicas. Para la Facultad de Arquitectura, debe declararse Monumento Histórico. 04 Febrero 201 -El País - ¡¡Brillante la posición de la facultad de arquitectura...!!!



No soy ni mucho menos un negado del desarrollo, la inversión y todas sus virtudes. Pero hay momentos en que hay que marcar los límites...! No podemos seguir prostituyendo Punta del Este por un puñado de dólares de inversionistas a los cuales no les importa un rabo rescatar y mantener la esencia de este balneario que tanto nos ha costado a todos -uruguayos y argentinos -posicionar ante el mundo entero!!!



Si los turistas nos han elegido siempre por nuestra esencia de lo natural... ¿seguiremos convirtiéndola en cubículos de cemento para hacer un hormiguero al servicio de la inversión desmedida y sin razón...? ¡Cuidado con las nuevas formas de colonialismo...!



¡Uruguay se comparte, pero no se vende!