Perros para COVID

@|Varios países realizan la detección del COVID-19 en personas que recién comienzan a cursar la enfermedad a través del olfato del perro. Son los mismos perros que se utilizan para rastrear bombas, droga, tráfico de dinero, búsqueda de desaparecidos. Pues bien se les está entrenando para detectar el COVID y son pocos los países que lo están practicando. Alguno de ellos Australia, Alemania, Reino Unido, Chile, Estados Unidos ya lo utilizan. En particular en Estados Unidos que se está autorizando ingreso de público a espectáculos con aforo, recurren a estos perros. Son animales elegidos, en particular el Ovejero Alemán, pero más pequeños y orejas caídas, que dan sensación de perros no agresivos. Estos entrenamientos llevan dos meses y la detección se da en que personas infectadas que recién comienzan a cursar la enfermedad, despiden de su cuerpo una sudoración y olor particular imperceptible para nosotros. Pero no para estos perros entrenados donde sólo un por su olfato puede determinar el infectado.



Y se le está utilizando en esas filas de mucha gente para ingresar a espectáculos de la NBA que son en recintos cerrados. Con solo recorrer la fila sin llegar a oler uno por uno determinan quienes están infectados. Su modo de hacerlo es una vez detectado se sienta junto a la persona y la misma es retirada. Y para las personas con miedo a los perros ya saben que para ingresar deben traer un resultado negativo. Su efectividad es de un 99% y en 10 segundos reconoce quien tiene la positividad. Ha sido una muy buena idea y clinicamente muy avanzada, ayudando en la detección sin recurrir a los hisopados y posterior resultado. El detectado positivo en una fila, previo al ingreso a un espectáculo, se le retira y se le retorna el dinero de su entrada.



Sin duda, cada día se descubre algo para combatir esta Pandemia, y ahora les tocó a quienes amamos a los animales, a estos muchachitos (con cariño) de cuatro patas, el perro.