"Ecoparque”, ¿un lugar en donde se burlan de la ecología? ¿Qué hace un tigre enjaulado en pleno Montevideo? “Los animales que se quedarán en el parque son los jaguares, un tigre, varias especies de aves, un lobo marino y monos.”



¡Casi nada lo del ojo !, .... y lo tenía en la mano.

¿Será tan difícil de entender que, por más que lo refaccionen (para exclusivo placer de humanos) el viejo predio del Zoo y se cambie su nombre por Parque de la Amistad, no perderá su carácter de injusta prisión para los animales que se decida dejar en él?



¿Será tan difícil de entender que -además de los animales inocentes - no es bueno para nadie ese cautiverio, especialmente para los niños, cuando queremos que se eduquen y críen en una sociedad lo menos cruel posible.

¿Ecoparque de qué amistad?



¿Entre humanos y el resto de los animales? Si esa fuese la intención mal empezamos -o continuamos- .



La prisión de unos de los "amigos" no parece ser el mejor de los homenajes que se puedan rendir a la pretendida "amistad". A mis amigos humanos los considero y trato en igualdad de condiciones, no vejando su dignidad.



Les envío un artículo que, ante esta torpe decisión municipal, no ha perdido vigencia. Antes bien , la refuerza