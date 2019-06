Ofensas al Prócer Artigas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El pasado 19 de junio, se festejó el nacimiento de nuestro Prócer el Gral. José G. Artigas.



Mucho me extrañó no ver ondear en la Plaza Independencia las tres banderas que son el “símbolo patrio”. Realmente esto es una ofensa a todos los uruguayos inclusive a usted y por supuesto, en primer lugar, al General Artigas.



¡En qué manos estamos!



Si ya no homenajeamos a nuestro Prócer, solicito al Sr. Presidente que, a su entender, nos indique ¿qué deberíamos festejar, además de no trabajar en esa fecha?



Y para los que no recuerden, el Pabellón Nacional es la Bandera Nacional y los Símbolos patrios son: el Pabellón Nacional, la Bandera de Artigas y la Bandera de los Treinta y tres Orientales.



Lamentable el día 19 de junio para todos los uruguayos.



No sé si lo fue para usted, señor Presidente.