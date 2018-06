Nivel en la Educación

@| Son dignas de felicitación las manifestaciones del Sr. expresidente Sanguinetti escuchadas en un programa televisivo días pasados.



Creo que toda la población coincide con su precisa opinión sobre el tema, no habrá repetición pero tampoco hay conocimiento.



No estamos hablando de cultura general ya nos conformamos con conocimientos básicos tales como saber escribir y leer correctamente, mas aun de los valores que se han perdido y que antes se lograban incorporar a través de la docencia y hoy ha quedado totalmente bloqueado, ya que los docentes no se ven autorizados prácticamente a nada. No se puede hablar de nada ni llamar la atención a los estudiantes porque los mismos tienen bien sabidas las leyes que los protegen y se defienden nombrando las mismas.



Hemos caído en la mas burda incultura y yo pregunto, ¿a quién favorece esto?, ¿a la población?, ¿a los estudiantes que solo saben teclear en la ceibalita y llegar a lugares desubicados para la edad y que los aleja del aprendizaje? No, esto favorece a estos gobernantes que están en la actualidad y que hace ya tiempo que se han encargado a través de sus políticas de llevar al pueblo a la incultura y al mismo tiempo a un sometimiento subliminal ya que la falta de cultura hace a los sujetos rehenes de quienes los gobiernan. Al final Cuba a quien todos criticamos por el sistema en que viven sus ciudadanos es una nada comparado con nosotros que fuimos la Suiza de América y hoy somos la vergüenza intelectual. Al menos los cubanos son conscientes de su situación y la asumen por conceptos de ideología, por lo menos la mayoría. Pero nosotros, por un proceso de manejo que fue hecho de forma premeditada; se incorporó la tecnología que prometía avances, siendo que lo que ocasionó fue un fracaso educativo.



Felicitaciones Sr. Sanguinetti. No es igual pasar de grado como un objeto, que tener cultura para defenderse en la vida y poder pensar.