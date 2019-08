Dr. Juan C. Acosta Cordero

@|Los uruguayos muchas veces somos reticentes en reconocer virtudes, ya sea personales como profesionales, de ciudadanos que se destacan en la vida tanto pública como privada.



En esta oportunidad, quiero referirme a una persona que considero necesario mencionar. Se trata de la Arquitecta Cristina Bausero, Directora del Museo Juan Manuel Blanes.



En este caso, en particular, hablamos de una profesional comprometida con su trabajo al frente del Museo.



He podido constatar logros en dicha Institución que merecen destacarse, como ser lo que se ha mejorado del edificio y muy probablemente con limitación de recursos. La magnífica exposición de la obra del pintor Pedro Figari y otros pintores nacionales; las visitas guiadas, la actual muestra de la Bauhaus, así como otras que se han presentado.



Sus iniciativas, su creatividad y su compromiso entiendo que merecen un reconocimiento por su gestión.



He podido comprobar personalmente lo que arriba resalto, así como también una rápida atención a problemas que le son presentados con el fin de encontrarles de manera ejecutiva la mejor solución.



En un país donde lamentablemente se han perdido valores en el desarrollo de la gestión pública, resulta gratificante poder resaltar las virtudes de una autoridad que está desarrollando su función en forma destacada, promoviendo y desarrollando la cultura de la pintura, artesanías y de otras disciplinas como la Bauhaus, que fue la escuela de arquitectura, diseño, artesanía y arte, fundada en 1919 por Walter Gropius, en Weimar (Alemania).



La Arq. Bausero merece el reconocimiento de los ciudadanos de este país y de las autoridades del Departamento de Cultura de la Intendencia Municipal de Montevideo.