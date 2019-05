Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@| Las noticias de Venezuela son dolorosas y en Uruguay estamos en año electoral. Así que la ocasión ha hecho que los candidatos políticos se refieran a la crisis que se vive en Venezuela de diversas maneras, principalmente me voy a permitir aclarar los dichos de los “referentes” del partido que actualmente gobierna Uruguay esta semana, acá les dejo mis reflexiones sobre comentarios.



Mujica: “No hay que ponerse adelante de una tanqueta”... bueno no, no hay que ponerse adelante de un auto andando, o atrás de un caballo, pero quien se pone adelante de una tanqueta sabe lo que hace, sabe que arriesga su vida en la lucha por la libertad, sabe que se pone frente a una máquina de guerra que lo que intenta es pararlo, frenar sus peticiones y limitar su libertad. Quien se pone adelante de una tanqueta lo hace sabiendo que prefiere morir a vivir arrodillado ante una dictadura.



Topolansky: - “Maduro y Guaidó son lo mismo, la diferencia es que uno tiene bigotes y el otro no”- Otra vez No, Maduro es un dictador que se mantiene en el poder porque los milicos lo apoyan. Las elecciones presidenciales del año pasado fueron declaradas nulas debido a las miles de denuncias de manipulación, corrupción e incluso maquinas con datos alterados. Por ello cuando a Maduro asume el 10 de enero pasado pasa a ser un “usurpador”, un dictador con milicos de su lado. Juan Guaidó es el Presidente del único organismo electo democráticamente en Venezuela y de acuerdo a la constitución de Venezuela (sugiero que se lea) cuando el cargo de presidente es usurpado o el presidente muere, quien pasa a ser Presidente de la República es el Presidente de la Asamblea en ese momento. Esto se ha aplicado muchísimas veces, un ejemplo es que cuando finalmente se dignaron a decir que Chávez había muerto, Diosdado asumió la presidencia (I) del país ya que él era presidente de la AN en ese momento. Eso lo dice la Constitución. Para aclarar, Maduro = dictador con milicos de su lado y Guaidó = presidente (I) del país con ciudadanos desarmados e indefensos de su lado. Por ello Guaidó pide a la gente que salga y se manifieste, porque no tiene Fuerzas Armadas, él cuenta con los millones de ciudadanos que adentro y fuera de Venezuela nos apegamos a la Constitución. Así que como verá la única diferencia entre uno y otro no es su bigote.



Y para finalizar...



Andrade: - Si Guaidó estuviera en EE.UU. ya lo habrían mandado a la silla eléctrica.

-La verdad jamás imaginé que el señor Andrade tuviera un conocimiento tan detallado de la constitución de EE.UU., me han dado ganas de averiguar sí esto puede ser cierto o no, por lo pronto me limito a decirle que puede que tenga razón, desconozco. Lo cierto es que Guaidó, para bien de los venezolanos y mal para todos aquellos que hayan hecho negocios truculentos con la dictadura venezolana, representa la salida de la dictadura de forma democrática, respetando la Carta Magna de Venezuela, no se si de EE.UU., tampoco se si de Uruguay, pero “si” de Venezuela. Y de nuevo y como mencioné ante los dichos de Topolansky, Maduro es un dictador y Guaidó es (le guste o le disguste a Ud. o a mi o a quien sea) es el Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela (reiteró, electa democráticamente) y por ello le corresponde asumir la Presidencia (I) de Venezuela. Y de verdad que si hay algo que nadie puede negar, es que Guaidó tiene un coraje tremendo. Así que al Sr. Andrade le sugiero lea la constitución de Venezuela porque la gringa “parece” conocerla bien, pero la venezolana, lugar de los hechos a los que se refiere, pues “no la conoce”.

De todos modos, no se preocupen, hay muchos venezolanos en el exilio que podemos aclarar que es lo que pasa en Venezuela... y para todos; “la esperanza de recuperar la libertad y la democracia es lo último que se pierde".