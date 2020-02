Para el MTOP

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¿Cómo puede ser que en pleno verano, con alto ingreso de turistas se estén reparando las rutas?



En ruta 1, por ejemplo, dejan un solo carril en muchos tramos de la misma. Han recortado en algunas partes el pavimento e incluso algunos recortes están mal terminados, desparejos; no creo que dure mucho el arreglo.



Sucede los mismo en los accesos; es una locura las colas que se forman justo donde se unen las rutas 1 y 5, única entrada a la ciudad desde el sur y norte.



Se está haciendo una playa de contenedores y camiones en el espacio libre de ruta 1 y estadio del Cerro. ¿Por qué no terminan primero una cosa y después siguen? Semanas para que seque el hormigón, días haciendo un pozo y días en taparlo. Pensar que en China en 10 días hicieron un hospital para más de mil personas.



Otro tema es la iluminación; difícilmente estén al 100 por ciento. El Ministerio les indicó dónde colocar los focos, pero se dan tramos de mucha luminosidad donde casi no habita gente y lugares muy habitados a oscuras.



A veces causa mucha impotencia el mal manejo de los fondos públicos.



Les pido a las nuevas autoridades que cumplan con su gente y su país.