Motos en la rambla

@|Leyendo la carta enviada por Chiche, quiero indicar que los ruidos de motos y también de autos no es un privilegio de la rambla.



Vivo en un apartamento frente a un hospital sobre Batlle y Ordóñez y es inaguantable durante todo el día y la noche el ruido que hacen (no sé si a propósito, o por la cantidad de vehículos). Para poder escuchar la televisión y cuando se habla por teléfono hay que cerrar las ventanas o levantar el volumen al máximo, porque de lo contrario no se oye nada. Y no es sólo los motores sino también algunos coches que pasan con los parlantes como para que lo escuche todo el mundo.



Otro ruido que permanentemente tenemos que soportar son los conciertos de alarmas que desde la mañana hasta la noche están sonando. En este momento hay varias alarmas que están sonando desde el mediodía y nadie se da por enterado (son la 19 horas). Lo lamentable es que tienen tanta suerte los propietarios de los coches que no se quedan sin batería y lo peor es que están en el estacionamiento del hospital. En varias oportunidades crucé al mismo para ver si los cuidacoches podían avisarle a los dueños y me contestaron que no saben de quién son.



Una vez lo comenté con un inspector de tránsito y tampoco tuve suerte.

Seguiremos aguantando, como decía Sandrini en una película, mientras que el cuerpo aguante...