De Montevideo

@|Después de 2 años pasé 5 días en Montevideo.



Dos cosas me llamaron poderosamente la atención.



1. Las bicicletas en la vereda de la Rambla donde no hay ciclovía, paseando (¿?) a una velocidad llamativa. No menos de 50 km/hora. El perfil de todos muy similar: chicos de 25 a 30 años. O bien hagan su deporte por la Rambla no por la vereda, o vayan después de Trouville que hay vía.



2. En las líneas de ómnibus capitalinos se toma mate. Una mezcla de termos, mates, niños, en un ómnibus que en cualquier momento puede frenar y alguien se quemará.



Tengo entendido Ingeniero Martínez que su popularidad y aceptación van en franco ascenso; debe prohibir las bicis donde no hay ciclovía y por favor prohibir el mate en el ómnibus. Estimado Martínez prevenga, es mejor que curar.