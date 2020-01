Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Me preocupa cuando veo que instituciones y sus tareas comienzan a ser destruidas.



Me preocupa más porque son instituciones y tareas esenciales e irremplazables, que no tienen quien las cumpla cuando desaparezcan y dejen de funcionar por la deliberada inacción, desinterés y postergación del Estado.



Me preocupa porque son instituciones y tareas que le costaron mucho al país, crearlas, entrenar su personal; que debe ser muy calificado; y comprar su equipamiento que es muy caro y específico.



Me preocupa porque una vez que dejen de ser operativas, cuando pierdan su material, cuando sus técnicos desaparezcan, recuperarlas será prácticamente imposible, especialmente por el largo tiempo que se requiere en adquirir el conocimiento y por su alto costo... Y al final, ¿se imagina usted quién lo pagará?

Sí, yo, Ud., todos nosotros.



Me preocupa en este caso lo que ocurre en la Fuerza Aérea Uruguaya, condenada a la desaparición por inacción, por abandono, por desconocimiento de los responsables… o irresponsables…



Cada vez hay menos material, lo parado ya no se puede recuperar por falta de repuestos, de equipos y técnicos. En poco tiempo todo será irrecuperable... ¡condenado a ser chatarra!



Cuando sea necesario, imprescindible su uso, ¿cuánto nos costara a todos su recuperación?



Aún estamos a tiempo, aunque éste es poco. Dentro de muy poco tiempo, si no reaccionamos y tomamos las decisiones correctas, los costos serán cifras muy importantes...



Estimado lector, a Ud. quizás no le interese, no le preocupe porque piense que no le afecta.



Muy pocos pensarán y analizarán:



-Que se necesita que alguien vaya a buscar a un enfermo grave cuando tuvo un accidente y hay que trasladarlo urgente a un centro médico. ¡Esa persona podría ser Ud.!



- Que se necesita que alguien lo rescate en un desastre, en el medio del mar, en un naufragio o durante una inundación y se está aislado trepado a la copa de un árbol. ¡Esa persona podría ser un familiar suyo!



- Que se necesita que alguien traiga ese órgano vital para un trasplante urgente. ¡Esa persona podría ser su hijo!



- ¿Quién irá a colaborar con los bomberos cuando se produzcan los grandes incendios?



- ¿Quién controlará, vigilará y protegerá nuestro espacio aéreo?, no sólo sobre el propio territorio, sino que, y es bueno recordar, que nuestra responsabilidad internacional de custodia y rescate, llega hasta el centro del océano Atlántico.



¿Quién está en condiciones de realizarlo en nuestro país? ¿Qué Ministerio o Ente Público u ONG tiene esa capacidad? ¿Quién está en condiciones de realizarlo siempre sin importar feriados, ni horarios, ni condiciones meteorológicas adversas?



Estimado lector: ¿ya lo pensó?... ¿puede decirme quién lo hará?