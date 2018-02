¡En qué manos está nuestro futuro!

*|Lo hemos dicho infinidad de veces, personalmente no nos preocupa lo que pueda suceder en el futuro.Nos preocupan sí, esos niños que recién llegan al mundo a pesar que no pidieron venir y van a sufrir las consecuencias de la inoperancia gubernamental.



No debería llamarnos la atención porque siendo estudiante de magisterio oímos de labios del profesor de Pedagogía, Vicente Fiorentino, esta sentencia: “Nadie puede enseñar lo que no sabe aunque tenga títulos académicos”.



Concuerda totalmente con las actuales autoridades tanto nacional como municipal; nadie hace nada para que la población tenga mejor calidad de vida.



Mueren un promedio de tres uruguayos por día.



¿Qué se hace? Se recomienda llevar un botiquín en el maletero del auto.

Cientos de ciudadanos sufren de alta presión. ¿Qué se hace? Se recomienda no poner saleros en la mesa de los bares. Es cierto que la sal sube la presión arterial, pero cada uno es dueño de hacer con su vida lo que quiera.

Lo mismo sucede con quien fuma; es el único responsable.



No se puede decir lo mismo de aquel que le sube la presión arterial por el alto nivel sonoro que padece la ciudad. ¿Nadie sabe cómo eliminar el alto nivel acústico? ¿Para qué hay tantos profesionales universitarios en el gobierno?



El País del pasado miércoles 31/1, dice: “El aire que respiramos” y habla de la contaminación atmosférica y la salud pública.



¿Nuestro ilustre benemérito Presidente, oncólogo él, sabrá del daño que causa al ser humano estos gases tóxicos? Eliminar los gases tóxicos en un automóvil, camión, ómnibus, etc. es tan fácil como regular un farol a queroseno. Claro, en la época del celular, de la compu, de las sondas estelares, nadie conocen el farol a queroseno. ¿Por qué no consultan a quien haya conocido el funcionamiento de los faroles?



De pronto, por ahí, el gobierno puede mejorar la calidad de vida de un trabajador uruguayo. Eso sí, que no insistan más con andar en bicicleta en medio de 800 o 1000 vehículos lanzando gases venenosos porque los mata más rápido.