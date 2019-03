Manini cesado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@| Las cosas no pueden estar más claras. Más allá de si el Comandante en Jefe del Ejército Manini se pasó o no, un poquito de la raya, o de si es por acumulación de “tarjetas amarillas”, la realidad es que en la decisión de Vázquez de cesar a Manini prevalecieron 2 cosas. Una, el reclamo hecho estos días por los familiares de desaparecidos, acusando al gobierno de falta de interés real en la investigación de los casos; y la otra, es la única acción constatable del Sr. Presidente en los últimos años: aplicar el autoritarismo.

Obviamente después del reclamo de los familiares de desaparecidos, era necesario realizarles un guiño, no olvidarse que estamos en tiempos electorales y es potencialmente peligroso perder el apoyo de este sector de la población.



Respecto al accionar autoritario y soberbio del Presidente, nada que sorprenda, últimamente es una constante.



Lo que me preocupa es que estas actitudes lejos de ayudar a mantener el respeto por las opiniones de otros y de aceptar las diferencias, esto nos aleja, nos radicaliza; algo sumamente peligroso.



El Presidente no debería dejarse llevar por presiones de grupos y mirar más lejos en el horizonte, pensar en el país todo.