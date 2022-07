Logros del gobierno

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Inspirado en la columna de Pepe Preguntón y haciendo referencia a informar y transmitir los avances notorios de este gobierno, me sumo a la idea de que hay que contrarrestar las expresiones malintencionadas del dúo cómico PIT- CNT-FA, que hacen llorar de risa tanta desubicación al criticar cosas que en 15 años no hicieron.



Hay desinterés en mucha gente que no se informa; y en los informativos no se recalcan los logros que se van cristalizando.



Hay que buscar métodos o canales de información masivos que lleguen a la mayor cantidad de gente posible.



Podrían ser conferencias de prensa quincenales o mensuales, con presencia del Presidente y sus Ministros reportando lo realizado y mostrando porcentajes y diferencias con lo hecho en el gobierno anterior.



Este dúo maquiavélico ya salió a mentirle otra vez a la gente y a los incautos que no se informan o no quieren ver la realidad y menos reconocer la maldita pandemia tan bien enfrentada por nuestro Ministerio de Salud. Y menos reconocer que su ídolo, el nefasto Putin, originara una cruenta guerra que cambió la economía del mundo.



Por todo esto, debemos manifestar a todos los vientos la felicidad de vivir en Uruguay. El Uruguay de este gobierno.