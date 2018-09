Libro de Payá

@| El 18 de septiembre, asistí a la presentación del libro del opositor cubano asesinado Oswaldo Payá. Su hija, Rosa Payá, presentó este testimonio llamado “La noche no será eterna”.



Obviamente, “la noche” es la dictadura comunista.



Al llegar, vi en la puerta un puñado de personas con un cartel. Me acerqué y decía: “Diaz-Canel, estamos contigo”.



O sea, un puñado de comunistas, supongo que uruguayos, apoyando al nuevo “presidente”, títere del dictador Raúl Castro, en Cuba.



Me gritaron “gusano” y les hice el saludo de “libertad” de la resistencia cubana, formando una “L” con el índice y el pulgar.



“Gusano” les dicen a los opositores en Cuba, negándoles su condición humana.



Al parecer, los comunistas en Uruguay -grupo esmirriado dada la cantidad de “piqueteros” que había-, piensan darnos la misma medicina acá si llegan al poder. Por ahora, están en el gobierno.



No pasarán.